Sebastian Ghiță, mișcare de ULTIM MOMENT împotriva lui Kovesi (VIDEO)

Sebastian Ghiță, mișcare surpriză împotriva șefei DNA! Aflat în Serbia de peste un an, fostul deputat a depus o plângere penală împotriva Laurei Codruța Kovesi, a șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, a procurorul Giluela Deaconu şi a foșilor procurori Mircea Negulescu şi Savu Alfred.

Plângerea face referire la dezvăluirile făcute de fostul deputat Vlad Cosma, în care se arată că Negulescu și Onea au fabricat dosare mai multor persoane publice, printre care și Sebastian Ghiță.

Cererea a fost depusă prin intermediul avocaților săi la la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

