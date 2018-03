Șefa CSM, mesaj ALARMANT la bilanțul PÎCCJ: "Românii aşteaptă să ne ASUMĂM erorile...Suntem oameni ai cetății" (VIDEO)

Şefa CSM, Simona Marcu, a declarat, miercuri, la prezentarea bilanțului pe 2017 al Ministerului Public, că cifrele şi datele statistice prezentate, cât şi cele din anexe, dau deplina măsură a eficienţei unităţii de parchet

Totodată, Marcu a avertizat că societatea aşteaptă de la procurori ca aceştia să-şi asume de fiecare dată erorile, iar procurorii trebuie să verifice orice neregulă semnalată, indiferent de statutul juridic al reclamantului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.