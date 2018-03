Șefa ÎCCJ, critici la bilanțul Ministerului Public: Legi multe, neclare şi imperfecte, instanţe supraaglomerate

Mesaj dur din partea şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Reformele începute sau finalizate la fiecare patru ani au dus la un cadru legislativ complicat şi imperfect, dar şi la instanţe supraaglomerate. Este semnalul de alarmă tras de Cristina Tarcea, care mai spune că Instanţa Supremă nu are o sală în care să depoziteze sau să judece marile dosare finalizate de procurori, cum ar fi Hexipharma sau cel al Mineriadei.

Șefa Curții Supreme a vorbit despre ”legi multe, neclare şi imperfecte, instanţe supraaglomerate, sistem haotic al căilor de atac, noi coduri, care au avut dept efect prelungirea, îngreunarea procedurilor, afectarea la o judecată într-un termen rezonabil şi crearea unei practici neunitare”.

Şi duşul rece în ceea ce priveşte sistemul judiciar din România a continuat. Cristina Tarcea a arătat realităţile cu care trebuie să se confrunte în fiecare zi.

”Am constatat faptul că a fost finalizat Dosarul Hexi Pharma. Mă rog la Dumnezeu ca acest dosar să nu ajungă destul de curând la Înalta Curte, pentru că Înalta Curte nu are loc să-l depoziteze. Am văzut că s-a finalizat Dosarul Mineriada, dosar care a fost trimis la Înalta Curte. Înalta Curte nu are o sală în care acest dosar să fie judecat. A trebuit să încheiem protocoale cu Curtea Militară care a avut oricum acea sală neîncăpătoare. Aceasta este realitatea din România, dar nimeni nu s-a gândut să îndrepte această strâmbătate din justiție", a declarat Cristina Tarcea, miercuri, la bilanțul Ministerului Public.

