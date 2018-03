Șeful DIICOT i-a cerut lui Kovesi să-și vadă dosarul de la DNA (VIDEO)

Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, i-a cerut Laurei Codruţa Kovesi să studieze dosarul DNA în care a apărut şi numele lui, în ceea ce privește un posibil abuz mai vechi. Procurorii anticorupție au condus în 2006 o anchetă in rem pentru abuz în serviciu. DNA a precizat că actualul șef al DIICOT nu a fost cercetat, ci că au fost investigate faptele.

“Am facut o solicitare de studiu al dosarului, dupa ce ma lamuresc o sa pot lamuri si pe altcineva. Era normal sa fiu anuntat”, a spus Hotodniceanu.

