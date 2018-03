Situație INCREDIBILĂ: Primarul Timișoarei Nicolae Robu a rămas fără ascultători în mijlocul unei conferinţe de presă (VIDEO)

Primarul Timişoarei, liberalul Nicolae Robu, a rămas fără ascultători chiar în mijlocul unei conferinţe de presă. Jurnaliștii timișoreni au părăsit în masă Sala de Consiliu, fiind nemulţumiţi de faptul că edilul şi-a făcut un obicei din a-i jigni. Subiectul a ajuns și în presa internațională, informează B1 TV.

Reprezentanţii tuturor publicațiilor din orașul de pe Bega, ziare, site-uri de știri, posturi TV sau radio, au reacționat public față de atitudinea primarului Timișoarei.

Se pare că liberalul Nicolae Robu şi-a făcut un obicei din a jigni jurnaliștii la conferințele sale de presă.

Mai mult, picătura care a umplut paharul s-a consumat vineri, când, la conferința de presă susținută la sediul PNL Timiș, edilul a comparat jurnaliștii cu prostituatele. Subiectul a făcut mare vâlvă şi a ajuns şi în presa internaţională.

Deşi a rămas singur, Nicolae Robu nu a încheiat şedinţa, ci a vorbit în continuare despre proiectele sale în fața telefonului mobil prin intermediul căruia a transmis, live, conferinţa.

”Nu vom mai accepta aceasta atitudine agresivă, nu vom mai tolera accesele verbale suburbane ale primarului Nicolae Robu, care este şi presedintele PNL Timiş. Ne solidarizăm, astfel, reprezentanţii presei timişorene, într-un demers comun, ce îşi propune să apere dreptul jurnaliştilor de a pune întrebări persoanelor publice şi de a critica activitatea acestora", au transmis jurnaliștii din Timișoara, printr-un comunicat de presă.

În replică, primarul Timişoarei a reacţionat şi a lansat un atac dur la adresa jurnaliştilor.

„În opinia mea - şi ştiu bine că foarte multă lume consideră la fel, dar n-o spune -, aşa cum nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde că e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbeşte pe te miri unde - şi presa îşi are maidanele ei!- este jurnalist! Tocmai de aceea, eu am vorbit despre «presa nepresă», «jurnalişti nejurnalişti», «prostituţie» etc.", a fost mesajul edilului.