Şofer oprit cu FOCURI de armă de poliţişti. Rudele au scos CUŢITELE la oamenii legii (VIDEO)

Bărbatul nu a oprit la semnalele poliţiştilor de la Secţia 19 şi s-a declanșat o urmărire ca-n filme, în timpul căreia, la un moment dat, șoferul periculos a lovit cu intenție vehiculul poliției. După acest incident, unul dintre polițiști l-a somat pe șofer și a tras cu arma în cauciucuri. Cursa a durat mai multe minute, pe străzile din Sectorul 5, iar apoi șoferul a primit ajutor de la rude, care au ieșit înarmate cu cuțite. Persoanele turbulente au fost imobilizate de polițiști, iar în cele din urmă, șoferul a fost reținut.

El este acuzat acum de tulburarea ordinii și liniștii publice și de conducere fără permis. Şoferul turbulent are deja un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

