Sorin Ovidiu Vîntu, despre alegerile din 2009: Nu l-am chemat pe Geoană, venea el în fiecare zi (VIDEO)

Sorin Ovidiu Vîntu a comentat în cadrul interviului în exclusivitate dat Sorinei Matei despre implicarea în alegerile prezidențiale din 2009, fiind cunoscut momentul în care Traian Băsescu l-a acuzat în dezbaterea finală pe Mircea Geoană că a fost acasă la omul de afaceri.

"Nu l-am chemat pe Geoană, venea în fiecare zi, am mai explicat asta. E asiguram consultanță și suport în domeniul economic", a afirmat Vîntu.

Omul de afaceri susține că singura greșeală din campanie a fost că a pierdut alegerile."Am greșit prin simplul fapt că am pierdut, nu am fost atent la furtul votului din partea lui Băsescu și oamenii lui", a declart Vîntu.

Acesta a confirmat că știa de organizarea din tabără Băsescu, cea cunoscută acum drept "sufrageria lui Oprea" și crede că rolul întâlnirii din seara alegerilor a fost să organizeze cum gestionează situația de după furt.

"Știau că au un comandament dar nu știam unde se ține, la Oprea sau la vreo vilă a SRI.

Să gestioneze furtul de a doua zi. Ce măsuri trebuiau luate a doua zi după ce se anunța că Traian Băsescu. În caz de revoltă, pe cine iau și pe ce leagă", a afirmat Sorin Ovidiu Vîntu.

Afaceristul mai susține că nici Băsescu nici Coldea și Maior nu își permiteau să îi ceară ceva după alegeri.

