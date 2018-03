În interviul în exclusivitate acordat jurnalistei Sorina Matei, Vîntu a vorbit și despre părerea sa despre actualul președinte afirmând că îl disprețuiește și singurul lui merit este că a scăpat țara de ascensiunea grupului mafiot al lui Victor Ponta și Sebastian Ghiță.

"Îl disprețuiesc și pe actualul președinte. Nu are nimic în cap, dar absolut are capul gol ca un bidon și l-a trădat pe Crin Antonescu. I-a înfipt un cuțit în spate înlăturându-l de la cabndidatura la președinție.

Singurul lui merit este că a blocat ascensiunea unui grup mafiot Ponta, Ghiță și alții ca ei. Ăsta e singurul lui merit, în rest nu are nimic și românii ar trebui să fie tâmpiți să îl mai aleagă", a afirmat Sorin Ovidiu Vîntu.

