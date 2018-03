Sorin Ovidiu Vîntu, despre un regret privind activitatea sa din presă: Un om ca Băsescu trebuia distrus. Și am avut prea mult fair-play și nu am făcut-o (VIDEO)

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a declarat într-un interviu acordat în exclusivitate Sorinei Matei că regretă că el ca om de presă, numit și "mogul", nu l-a distrus pe fostul președinte Traian Băsescu pentru ceea ce făcea el ca șef al statului.

"Greșeala noastră a constant în faptul că nu am mers până la capăt. Băsescu trebuia distrus. Nu un mogul, un om inteligent și responsabil. Un om ca Băsescu trebuia distrus. Și acum avut prea mult fair-play și nu am făcut-o.

Cum să nu distrugi un șef de stat dacă e dobitoc și face rău țării? Dacă e tipul care nu înțelege critica ce îi faci? E problema ta ca cetățean român", a dezvăluit Sorin Ovidiu Vîntu.

