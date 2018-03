Sorin Ovidiu Vîntu: Escrocii de Elan Schwartzenberg, Cozmin Gușă și Maricel Păcurariu nu au deținut niciodată Realitatea (VIDEO)

Sorin Ovidiu Vîntu a oferit în exclusivitate un interviu din închisoare pentru jurnalista B1TV Sorina Matei. Omul de afaceri a vorbit despre postul de televiziune Realitatea TV și a ținut să precizeze că acest trust de presă nu a fost niciodată în proprietatea lui Elan Schwartzenberg, Cozmin Gușă și Maricel Păcurariu, ci a rămas a lui.

"În momentul în care statul român a pornit atacul asupra mea motivul principal al lui Băsescu a fost Realitatea. Îl deranja teribil Realitatea. Motivul partenerilor strategici era altul și îl vom discuta. Am încercat să protejez acest trust de presă apelând la niște oameni în care la momentul acela aveam încredere. Unul dintre ei a fost domnul Elan Schwartzenberg, care s-a dovedit în final a fi un escroc. Am trecut compania proprietară pe Realitatea printr-un contract de trustee la domnul Elan Schawartzenberg, contract de trustee este familiar termenul pentru telespectatori. Deci domnul Elan nu a deținut niciodată Realitatea, grupul Realitatea.

După eșecul cu domnul Elan, am încercat același cu om căruia credeam că îmi datorează din punct de valoare moral enorm, micul escroc Gușă. Gușă este un fel de peștișor, nu știu dacă știti ce înseamnă parazitul. În ocean se strecoară prin colții rechinului un fel de peștișori mici care ciugulesc din colții rechinului resturile. Ăsta este Gușă. Cu Voiculescu la început, cu Adrian Năstase, cu Băsescu, cu mine, acum îl ciugulește pe Vizer. Acest escroc a avut în proprietate printr-un contract de trustee grupul Realitatea. Ceea ce ați difuzat dumneavoastră este o gâlceavă între ei doi escroci: domnul Elan Schwartzenberg- măcar ăla e un escros simpatic- și domnul Gușă. Niciunul dintre ei nu a deținut trustul Realitatea.

Și-au trecut grupul de presă ca și o altă companie PetromService, o companie foarte valoaroasă, pe numele lor cu complicitatea unui jucător sindic, a altori judecători sindici, a unei doamne de la Registrul Comerțului și cu planul direct al SRI prin domnii Coldea și acum susținută această operațiune ilegală de către actualul SRI cu domnul Hellvig și așa mai departe.

Și domnul Elan Schwartzenberg a fost victimă a serviciilor de informații din România. Domnul Gabi Oprea, "Gabi minte mică", prostovanul ăla a încercat să își facă o rețea operativă păcălind și pe alții că îi trece în rândul armatei ca spioni în cadrul serviciului de spionaj al armatei. Lista aia pe care ați văzut-o dată pe la televiziuni, cu oameni din societatea civilă, din presă și așa mai departe ca ofițeri activi în MApN era rețeaua pe care încerca să o construiască Gabi Oprea vânzând iluzia apartenenței acestora la serviciul de spionaj al armatei.

Domnul Elan a căzut victimă acestui Gabi Oprea. Domnul Gușă și Păcurariu au căzut victime atât a lui Oprea cât și Coldea și Maior. Deci totul a fost o operațiune dirijată de SRI, care la rândul său este dirijat din afară de către partnerii strategici, de către americani, CIA mai exact", a comentat Sorin Ovidiu Vîntu.

