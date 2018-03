Sorin Ovidiu Vîntu, INTERVIUL INTEGRAL oferit în exclusivitate pentru Sorina Matei: Despre Realitatea TV, Sebastian Ghiță, Traian Băsescu, SRI, prăbușirea FNI și viața după gratii (VIDEO)

Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a oferit în exclusivitate un interviu de după gratii jurnalistei B1TV Sorina Matei.

Sorin Ovidiu Vîntu a oferit numeroase informații despre Realitatea TV și relațiile postului cu Elan Schwartzenberg, Cozmin Gușă și Maricel Păcurariu și cum televiziunea a ajuns în cele din urmă pe mâinile ultimor doi. De asemenea, este abordată și relația cu Sebastian Ghiță și implicarea SRI în preluarea trustului media.

În plus, în interviu controversatul om de afaceri vorbește despre SRI și relația sa cu foști șefi ai serviciului, despre implicarea de partea lui Mircea Geoană în alegerile prezidențiale din 2009, despre cum e viața după gratii și ce planuri are după eliberara, despre prăbușirea Fondului Național de Investiții (FNI), dar și multe alte subiecte.

Interviu integral poate fi urmărit, mai jos:

