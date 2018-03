Sorin Ovidiu Vîntu, întrebat dacă are regrete privind păgubiții FNI: Nici măcar o clipă. A fost o operațiune a statului român (VIDEO)

Sorin Ovidiu Vîntu a declarat într-un interviu în exclusivitate acordat Sorinei Matei că nu are niciun regret prind românii care au suferit din cauza FNI și a prezentat cum de fapt prăbușirea fondului a fost o operațiune a statului.

"Nici măcar o clipă. Dosarul FNI deschis de 3 ori, acuzat Vîntu, de trei ori scos de parchete de sub urmărire penală, s-a constatat că nu am nicio implicare. 1997 după căderea burselor, am decis să vând compania care administra FNI. Cumpărătorul a fost statul român prin CEC, Banca Agricolă. Garantul FNI a fost CEC. FNI a fost o operațiune a statului român. Eu am înființat un fond se investiții, când a picat bursa și nu mai putea scoate profit, l-am vândut. Cu 3 ani înainte de prăbușirea acestui fond, după sutele de miliarde care au circulat pe piață pentru că statul încerca să se ascundă în spatele. Băgat în față, făcut țintă de către serviciile de informații care erau băgate în acest fond, din cauza unui prost managament fondul se prăbușeste. Vîntu este scos țap ispășitor. De trei ori sunt scos de sub urmărire, rămăne acuzat Nicolae Popa și nu i se dă posibilitatea să se apere și să demonstreze că nu a furat niciun leu.

FNI a fost izbit atunci pentru a se crea o problemă CDR-ului. Operațiunea a fost concepută de niște băieți de la niște companii din America, a fost plătită de un cunoscut de-al dumneavoastră, și organizată în România de către Viorel Hrebenciuc. El a orchestrat atacul asupra FNI", a afirmat Sorin Ovidiu Vîntu.