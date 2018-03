Sorin Ovidiu Vîntu: Procurorul DNA a stabilit că Gușă, Păcurariu și Schwartzenberg sunt escroci. Dar țin dosarul să se prescrie pentru că postul servește interese (VIDEO)

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a afirmat într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Sorina Matei că procurorul DNA a stabilit în urma unei plângeri depuse de el că postul Realitatea TV a fost furat de la el, dar nu dau drumul a dosar pentru că postul face interesele președintelui, SRI și DNA.

"Tot timpul eu am fost proprietarul acestei companii, contractul de trustee e de proprietare de fațadă. Fiica mea a semnat un contract de trustee în Cipriu cu domnul Gușă, care nu mai recunoaște acum.

Eu am depus o plângere la DNA acum vreo 5 ani, procurorul de caz a stabilit cu claritate că domnii Gușă, Păcurariu, Elan Schwartzenberg sunt escroci, au dovezi clare, au probe, numai că țin dosarul la sertar pentru că Realitatea este încă utilă domnilor cutare și cutare - Iohannis, SRI, DNA. E suportul lor principal. Se așteaptă probabil să se facă termenul de prescripție pentru Gușă și Păcurariu și în același timp să dea posibilitatea acestor escroci să treacă contractele de echipamente, de cabluri, personal pe o nouă, banii intrând aici, iar toate datoriile acumulându-se în trustul meu de presă. Nici domnul Elan, nici domnul Gușă nu au fost proprietarii acestui trust, au fost niște bidoane folosite de mine ca să protejez trustul de atacul furibund al securității române", a precizat omul de afaceri.

