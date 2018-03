Sorin Ovidiu Vîntu: Victor Ponta era proiectul unei aripi din SRI care a jucat la două capete. Cum l-a jucat Sebastian Ghiță la ordinul SRI (VIDEO)

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a vorbit într-un interviu oferit în exclusivitate Sorinei Matei despre relația cu Sebastian Ghiță și cum și-a dat seama că acesta e omul SRI pus să îl înlăture din Realitatea.

"Mi-am dat seama că Sebastian Ghiță e din SRI când a trecut contractul de închiriere de la Coresi de la Realitatea pe una din firmele lui. La vremea aceea am aflat că Băsescu în persoană a sunat-o pe doamna de la Coresi să semneze un act final. Atunci mi-am dat seama cine e Sebastian Ghiță", a afirmat Sorin Ovidiu Vîntu.

Acesta a vorbit și despre cum știa încă din 2010 că Victor Ponta era pregătit pentru o candidatură la prezidențiale, acesta fiind unul din lucrurile pe care le dorea Sebastian Ghiță când a preluat televiziunea.

"Victor Ponta era proiectul unei aripi din SRI care a jucat la două capete", a afirmat Vîntu.

Acesta a mai prezentat și cum s-a desfășurat dosarul de șantaj în urma căruia a fost trimis un an după gratii.

"Am primit o cerere de întâlniri cu niște personaje care m-au informat despre ce urma să se întâmple, cu Ghiță, cu Parchetul, cu tot. A fost o operațiune instrumentată de cei de la SRI. A doua zi m-am întâlnit cu Ghiță și am demontat toate înregistrarea din ziua trecută.

Ghiță îi spunea mânei sale drepte Alex Iacobescu despre toată tărășenia. Deci recunoștea că nu este nimic adevărat amenințări. Aceste două înregistrări am vrut să le depun la parchet. Domnii cu un aer disprețuitor mi-au respins. M-am dus în instanță și nu le-a luat nimeni în seama.

Peste ani Ghiță s-a autodenunțat și a recunoscut falsul. Nimeni nu l-a șantajat pe Ghiță. Nimeni nu se sesizează.

Autorul principal al atacului a fost Traian Băsescu prin intermediul lui Maior și Coldea, Codruța Kovesi a fost doar un instrument, un suport tehnic", a declarat Sorin Ovidiu Vîntu

