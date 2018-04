Sorina Pintea, lămuriri privind scandalul din sănătate legat de salarii şi sporuri (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a intervenit telefonic în cadrul emisiunii Dosar de Politician şi a făcut mai multe precizări în contextul scandalul şi protestelor in sănătate legate de scăderea veniturilor în urma reducerii sporurilor.

"Legea salarizării majorează salariile personalului medical: medici, asistente medicale. Pe de altă parte, tot prin lege, există o limitare a sporurilor la un nivel de 30% la ordonatori principali de credite. Acolo, un astfel de ordonator de credite este Ministerul Sănătăţii care are multe spitale în subordine, institute mari, cu multe sporuri, suma sporurilor va fi mai mică. Prin urmare, aceste spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii, dar sunt şi spitale din subordinea consiliilor judeţene şi locale, nu pot să acorde sporuri la nivelul maxim prevăzut în grilă.

10% din angajaţii din sistem au pierdut din venituri, în special cei ai spitalelor de monospecialitate, care aveau sporuri de până la 100% până la 1 martie pe vechiul regulemant necrescându-le salariul la grila din 2022 la salariul plafonat din ianuarie categoric veniturile au scăzut. Am căutat soluţii şi am găsit. (...)

Nimeni nu vorbeşte despre cât de mult au crescut salariile, pentru că au scris", a afirmat Sorina Pintea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.