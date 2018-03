Sorina Pintea: România va activa alertă europeană privind lipsa de imunoglobuline. Pentru luna martie nu se preconizează nicio fiolă, deşi lunar avem nevoie de 5.000 de fiole

Criza de imunoglobuline din sistemul sanitar capătă cote alarmante! Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat că va activa mecanismul de protecţie civilă în cazul imunoglobulinei, pentru că medicamentul lipseşte de pe piaţa.

“Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piaţă, pacienţii au rămas fără acest medicament. Am făcut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback şi totuşi nu s-a întâmplat nimic. Pentru luna martie se preconizează să nu intre nicio fiolă. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul premierului să declanşăm această prcedura. Este o alertă la nivel european, solicităm la nivel european doze de imunoglobulină”, a declarat Sorina Pintea, la Antena 3.

Ministrul a precizat că declanşarea acestei alerte este absolut necesară pentru că a cerut fiole la ţările partenere, dar nu a găsit un răspuns.

"Nu am găsit soluţii. Eu cred declanşarea acestui mecanism era absolut necesară. Am considerat că nu mai avem timp. România are nevoie de acest medicament în acest moment", a afirmat Sorina Pintea.

Aceasta a precizat că "din estimările primite de la Casa de Asigurări de Sănătate, avem nevoie 5.000 de fiole, 2,5 mg lunar".