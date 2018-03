SRI a depășit FBI la numărul de mandate de interceptare pe siguranță națională 

Serviciul Român de Informații a executat în anul 2014 de 31 de ori mai multe mandate pe siguranță națională decât FBI-ul din SUA, potrivit președintelui Coaliției Românilor din SUA, Chris Terhes.

”In Romania au fost executate in 2014 de 31 de ori mai multe mandate pe siguranta nationala la suta de mii de locuitori decat in SUA

Ca tot s-a vorbit despre mandatele pe siguranta nationala si exceptia de neconstitutionalitate admisa ieri de CCR pe art. 3 lit. f) din Legea 51/1991 a sigurantei nationale, vreau sa va dau cateva date pentru a vedea cum Romania a ajuns controlata de Noua Securitate prin aceste mandate.

Dat fiind ca SRI nu a facut public rapoartele de activitate din 2015 pana in prezent, voi compara datele dintre Romania si SUA la nivelul anului 2014.

Asadar, in 2014, mandatele pe siguranta nationala date in Romania si SUA au fost:

- Romania: 2.496 de mandate pe siguranta nationala la 20 de milioane de locuitori;

- SUA: 1.416 de mandate pe siguranta nationala la 319 milioane de locuitori.

La suta de mii de locuitori, in SUA au fost 0,44 mandate pe siguranta nationala, iar in Romania au fost 12,48 mandate pe siguranta nationala.

Daca comparam cele doua numere vedem ca in Romania in 2014 au fost date de 31 de ori mai multe mandate pe siguranta nationala la suta de mii de locuitori decat in SUA.

Aceste mandate sunt cele mai intrusive si cate unul se intinde pe o durata de 6 luni.

Va intreb: are Romania mai multe amenintari la siguranta nationala ca si SUA?

In viziunea SRI si a ICCJ, se vede ca cetatenii romani din tara sunt cea mai mare amenintare la siguranta nationala a Romaniei.

La adresa de mai jos gasiti o comparatie intre SUA si Romania pe mandatele pe siguranta nationala pe mai multi ani.

Aparatura de ascultare platita de romani pentru ca SRI sa-i poata intercepta mai tare ca pe teroristi a costat, din spusele lui Pruna, peste 1 miliard de dolari.

Cate spitale se puteau face cu acei bani?

Pretextul acestei extinderi a SRI-ului de a-i monitoriza pe toti romanii, incepand cu 2005, a fost "combaterea coruptiei". Sunteti multumiti de activitatea lor?

Aceste date confirma inca odata ca Romania e #Securistan.”, arată Chris Terhes, pe pagina personală de Facebook.