streetfood50 Awards: Micii de la bucur Obor, în topul celor mai bune 10 street food din lume (FOTO)

Surpriză! Micii de la Piața Obor din București sunt în topul celor mai bune 10 street food din lume.

Bucureștenii care poposesc la “Terasa” pentru o porție de mici se pot lăuda că au mâncat una dintre cele mai bune 10 mâncăruri stradale din lume.

Și există posibilitatea ca micii din Obor chiar să câștige locul I la Premiile Streetfood50, scrie noizz

Oricine poate vota #TerasaObor făcând o fotografie și postând-o pe Instagram cu hastag-ul #TearsaObor și #streetfood50.

Câștigătorul va fi anunțat pe 1 noiembrie 2018.

Alte locații gastronomice sunt Chiang Mai, Hanoi, Ierusalim, Kuala Lumpur, Mallorca, Mexico City, New Delhi sau Singapore.

