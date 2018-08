Ţăndărei: O familie cu doi copii, ATACATĂ şi BLOCATĂ de mai mulţi TÂLHARI în trafic. Reacţie ZERO a poliţiei lui Carmen Dan! (FOTO, VIDEO)

Clipe de groază pentru o familie cu doi copii care a fost atacată lângă Ţăndărei de mai mulţi bărbaţi, într-o tentativă de jaf ce aminteşte de cazurile de la Sineşti.

Vacanţa la mare al unei familii din Galaţi era să se transforme, în minivacanţa de Sf. Maria, într-o tragedie. La fel ca în cazul atacurilor de la Sineşti, oamenii au fost blocaţi în trafic, cu scopul de a fi tâlhăriţi. Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.

Femeia spune că maşina în care se afla cu soţul şi cei doi copii ar fi fost blocată în trafic de trei autoturisme.

Mai mulţi bărbaţi care au coborât din maşini, i-au atacat cu pietre şi nu s-au oprit nici măcar după apelul făcut de victime la 112.

„A fost ca şi cum am intrat pe platoul unui film de groază“, îşi aminteşte femeia.

„În faţa noastră, un Renault Clio este oprit de un Audi cu număr de Ialomiţa (fix la ieşire era un indicator cu 'drum închis', pus intenţionat de ei). 'Ciudat!' zic... Blochez uşile, îmi zice soţul să întorc, o luăm pe drum ocolitor. Când dau să întorc, şoferul din Audi îmi aprinde o lanternă în faţă, încercând să mă orbească şi să observe cu cine mai sunt în maşină. Întorc. Şoferul Renault-ului a mers după noi. La 200 de metri, o dubiţă albă mi se opreşte brusc în faţă, Audi-ul era în lateral stânga. Coboară nişte ţigani din maşini şi vin spre mine. Nu mai ştiu ce aveau în mâini, eram deja speriată, calculam din ochi să văd dacă pot trece printre ei cu maşina şi cam ce s-ar întâmpla dacă aş ieşi de pe carosabil. Demarez şi reuşesc să mă strecor în viteză ieşind în strada principală, îndreptându-mă către postul de poliţie, care, ce să vezi?! Era gol! Dubiţa si Audi-ul după noi. Dubiţa mă opreşte (culmea!) chiar în faţa secţiei de poliţie. Se dau jos şi vin spre noi. În acest timp, soţul sunase la 112, încercând să le explice că nu ne-am şicanat în trafic, că suntem cu doi copii în maşină, din care unul bolnav, că de-aia am plecat la miezul nopţii la drum, că nu i-am deranjat pe nenorociţii ăia cu nimic, că urmăresc să ne tâlhărească“, povesteşte femeia, potrivit adevarul.ro.

Carmen Ilie, care are permis de mai bine de 20 de ani, spune că doar instinctul de supravieţuire i-a dat putere să rămână lucidă şi să reuşească să scape.

„M-am gândit la copii şi la familie şi, în momentul acela, m-am mobilizat automat. Mă gândeam la fetiţa mea cea mică, ce trebuia să ajungă la spital, şi la cea mare, care se trezise şi era speriată pentru că nu înţelegea ce se întâmplă. Dacă eram singură în maşină, nu ştiu dacă aş fi supravieţuit. După ce am ieşit din Ţăndărei, am mers cu viteză foarte mare. Am accelerat pentru că mă gândeam că dacă nu merg cu viteză, ei mă vor prinde din urmă. Îmi era teamă. Mă rugam să mă oprească un echipaj de poliţie ca să pot să îi explic ce s-a întâmplat, dar nu găseşti nici pe naiba“, mai spune femeia.

Mai mult, ea susţine că soţul său a fost sfătuit de poliţistul cu care a vorbit la telefon să se întoarcă la Ţăndărei pentru a depune plângere.

„Ne-au spus că dacă vrem să facem o sesizare, nu avem decât să ne întoarcem la Ţăndărei. Adică să ne întoarcem în gura lupului, de unde am plecat. Dar nu să ne întrebe: Domnule, dar copiii sunt bine? Zici că un copil este bolnav, hai să trimitem un echipaj, să trimitem o salvare. Hai să facem într-un fel… Omeneşte“, a precizat Carmen Ilie.

Varianta Poliţiei, puţin diferită de cea a victimelor, pare desprinsă din filmele de comedie. Oamenii legii susţin că înainte să sune tatăl celor două fetiţe, la 112 ar fi telefonat însuşi şoferul autoturismului Audi care a urmărit familia din Galaţi. Acesta ar fi reclamat că a văzut pe stradă două maşini suspecte, pe care a încercat să le blocheze.

Poliţia spune că va declanşa o anchetă doar dacă victimele vor depune o sesizare.

„Colegii care au ajuns la faţa locului au încheiat un proces-verbal, în care au consemnat cele relatate de persoana din Audi. Adresăm şi pe această cale rugămintea ca persoana din maşina cu numere de Galaţi care care a apelat 112 să depună o plângere. La apelul prin 112, aceasta nu a precizat că cineva ar fi aruncat cu bolovani în maşină, ci doar că a fost şicanată în trafic“, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa.

