Tăriceanu, despre retragerea proiectului privind statutul Casei Regale: ”Acest lucru nu înseamnă...” (VIDEO)

Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au cerut retragerea proiectului privind reglementarea statulului juridic al Casei Regale. Șeful Senatului a explicat că nu este vorba despre retragerea proiectului, ci doar de o schimbare a procedurii, inițiativa urmând a fi redepusă la Camera Deputaților.

”Proiectul trebuie retras și redepus, într-o formă modificată, la Camera Deputaților. Acest lucru nu înseamnă renunțarea la inițiativă, ci numai schimbarea procedurii, în așa fel încât să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De câte ori este necesarea înființarea unei instituții noi, camera decizională devine Senatul. Inițiativa a fost depusă la Senat, deci ea trebuie retrasă și redepusă la Camera Deputaților. O vom face.

Forma nu este definitivată, există proiectul, m-am uitat și eu pe el, urmează să-l definitivăm cât de curând și să-l depunem.

Am discutat și cu Casa Regală, Casa Regală nu poate să fie ONG.

Sunt niște prevederi care vor trebui să țină cont de necesitatea desfășurării activităților publice ale Casei Regale și, sigur că da, păstrăm aceeași intenție, Palatul

Elisabeta să poată să fie folosit pentru derularea acestor activități publice”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

