Tăriceanu, discuţie de ultimă oră cu Tudorel Toader despre justiţie (VIDEO)

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat luni că a avut o întâlnire cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în care s-a discutat despre raportul MCV întocmit de Comisia Europeană.

"Discuţia s-a axat pe MCV şi anume că urmează să vină o misiune din partea Comisiei Europene. Ministrul Tudorel Toader a avut o întrevedere săptămâna trecută cu procurorul general şi procurorul-şefa DNA. Am făcut o trecere în revistă a recomandărilor din raportul precedent, sigur, să găsim soluţii de accelerare a măsurilor care se impun pentru a ne îndeplini angajamentele. Am discutat aceste lucruri şi cu domnul Timmermans în vizita avută la Bucureşti", a afirmat Tăriceanu.

În schimb, privind prezentarea raportului privind justiţia a ministrului Tudorel Toader în plenul Parlamentului, Tăriceanu a afirmat că nu a abordat această temă.

"Nu am discutat, nu l-am întrebat pe ministru. Nici dânsul nu a deschis problema şi nici eu nu am considerat-o o problema presantă", a susţinut Tăriceanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.