Tensiuni în PSD înainte de Congres: ATACURI între Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu (VIDEO)

Secretarii vechi de trei guverne zboară. E primul semnal dat, în prag de Comitet Executiv PSD, de către Liviu Dragnea. În spatele uşilor închise însă, sunt aşteptate să cadă capete mult mai "grele". Gabriela Firea pune demisia pe masă şi cere minştrilor vechi şi noi să nu mai asculte de secretarii de stat şi să îşi facă treaba. Pe de altă parte, Codrin Ştefănescu continuă să-l strângă cu uşa pe Liviu Dragnea, pe tema statului paralel. "Un nebun" - îl cataloghează Marian Oprişan, semn că taberele sunt clar conturate în partid.

