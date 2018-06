Timișoara: Alimente expirate de peste un an, puse la vânzare într-un centru comercial (VIDEO)

Descoperire şocantă într-un hipermarket din Timişoara! Un activist al societății civile a dat, pe rafturile magazinului, peste alimente expirate de aproape un an. Bărbatul a filmat totul cu tefelonul mobil. Iniţial, vânzătoarele i-au spus că este vorba doar despre o greşeală de tipărire a datei de valabilitate şi că vina aparţine producătorului.

Barbatul care a dat peste produsele expirate le-a rugat pe angajatele hipermarketului să guste din alimentele respective. Vânzătoarele au spus că este vorba doar despre o greşeală de tipărire a datei de expirare şi că această earoare care aparţine strict producătorului.

Între timp, a apărut şi o a doua vânzătoare care a verificat şi ea produsele respective.

Bărbatul a mers cu produsele expirate şi la Autoritatea Pentru Protecţia Consumatorului şi la Direcţia de Sănătate Publică Timiş.

