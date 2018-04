Timișoara: Un bărbat a ajuns să-i mulţumească celui care i-a accidentat grav soţia

Foto: The Independent

O femeie grav rănită într-un accident rutier este acum în afara oricărui pericol chiar datorită șoferului care a provocat accidentul. Evenimentul rutier s-a produs în comuna timișoreană Giroc.

Dorel Săndesc, un renumit medic din Timişoara, a provocat în a doua zi de Paşte un grav accident, după ce, aflat la volanul unui Jaguar, a intrat fără să se asigure într-o intersecţie şi a lovit o Dacie Logan, informează Adevărul. În acest autoturism se aflau Petrişor şi Ofelia Marincu și fiica lor. Femeia a fost grav rănită, dar a supraviețuit pentru că medicul i-a acordat rapid primul ajutor.

”Suntem foarte bine. Eu şi fiica mea am mers pe picioare la spital pentru investigaţii şi am plecat pe picioare. Soţia a rămas acolo. Acum este foarte bine. Are şanse de sută la sută să nu aibă nevoie nici de recuperare. Dumnezeu a lucrat şi ne-a ajutat. Mulţumim şoferului care a fost că a fost medic pentru că dacă era altul, poate soţia mea nu mai era acum. El a fost omul care a salvat-o, a fost limpede, treaz, fără niciun gram de alcoolemie în el. El i-a acordat primul ajutor. Dacă era un alt şofer, soţia mea nu mai era acum. El şi când s-a adunat lumea acolo şi a întrebat: «cine-i şoferul? cinei şoferul?», a spus că şoferul a fugit, dar el era de fapt cu soţia mea, o ţinea cu capul pe piciorul lui şi o curăţa tot timpul şi ştia ce trebuie să îi facă. Datorită lui, în 45 de minute a fost în sala de operaţie şi au fost mobilizaţi toţi doctorii buni. Starea ei este acum neaşteptat de bună”, a declarat Petrişor Marincu, pentru Adevărul.