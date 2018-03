Timmermans, despre cererea de revocare a lui Kovesi: Nu e treaba politicienilor să verifice magistrații (VIDEO)

Prim-vicepreședintele Comsiei Europene, Frans Timmermans, nu vede cu ochi bun cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a fi revocată Laura Codruța Kovesi de la șefia DNA.

”Dupa cum am spus presedintilor celor doua camere, premierului, convingerea mea e ca activitatea de a verifica magistratii trebuie facuta de magistrati. Toti oamenii gresesc uneori, la fel se intampla si in justitie. Daca sunt oameni care fac greseli, trebuie verificati, dar nu de politicieni sau de oameni din Guvern, ci de sistemul judiciar, tine de separarea puterilor in stat. Ca principiu, sistemul judiciar trebuie verificat de sistemul judiciar”, a declarat oficialul european.

La întrebarea unei jurnaliste Antena3 dacă a condiționat ridicarea MCV de păstrarea în funcție a lui Kovesi și dacă a citit raportul lui Toader, Timmermans a răspuns: ”Voi foarte precaut in raspuns, pentru ca vreau sa se inteleaga, sa nu existe neintelegeri. Am fost informat cu privire la raport, l-am vazut dar nu sunt un judecator, nu e treaba mea sa spun daca sunt afirmatii corecte sau gresite, dar daca sunt acuzatii la adresa unui magistrat atunci trebuie ca cineva din sistemul judiciar sa se ocupe de afirmatii, nu e treaba unui politician, tine de separarea puterilor in stat, si asa se intampla in toata lumea. Speram ca sfaturile noastre vor duce la imbunatatiri ale legilor. In ce priveste MCV, ambitia noastra e sa putem spune in 2019 ca putem sa oprim MCV, dar aceasta ambitie nu se poate aplica daca se finalizeaza ultimele recomandari restante din partea Comisiei. 2019 nu e un termen limita, e o ambitie a Comisiei. Am simtit azi ca exista o disponibilitate si ambitie pentru a se intampla acest lucru. Cred ca e fezabil, nu e un termen limita, e o tinta. Suntem acum la finalul acestui maraton si stim ca pe ultima bucata te gandesti la metri pe care ii mai ai de parcurs si esti obosit si vrei sa te opresti si te poti uita in urma la succesul urias obtinut. Romania a obtinut aproape un miracol in ultimii 20 de ani. Ce ati obtinut cu sistemul judiciar e extraordinar. Vrem sa fie intarit, pentru ca progresele sa fie ireversibile”.