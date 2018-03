Toată lumea face mişto de Liviu Dragnea şi iubita lui, dar poate se iubesc... (FOTO)

Iubita lui Liviu Dragnea, Alexandra Tănase, a fost alături de liderul social-democraților la Congresul Extraordinar al PSD, care a avut loc sâmbătă, la Sala Palatului din Capitală. Alexandra, mai tânără cu 30 de ani decât Dragnea, i-a fost alături acestuia pe tot parcursul evenimentului. A stat în primul rând alături de doamnele din PSD.

Între timp, pe reţelele de socializare au apărut numeroase comentarii referitoare la relaţia liderului PSD, mai ales că Dragnea a lăsat de înţeles că s-ar putea căsători cu iubita sa.

Într-un comentariu extrem de ironic, Dan Pavel a scris pe Facebook că toată lumea face mișto de iubita lui Liviu Dragnea, dar poate cei doi chiar se iubesc.

"Toată lumea face mișto de iubita lui Liviu Dragnea, că e mai tânără cu două trei decenii decât el. Băi, sunteți ipocriți! Vorbesc serios. Ce relevanță are? Poate că se iubesc. Faptul că ea e foarte tânără nu înseamnă altceva decât că Dragnea e un bărbat cu fuleu și rezistență. E om în putere. Social-democrații sunt oameni iubiți de Dumnezeu pentru că le tot dă sănătate și viață lungă. Se țin bine la vârste foarte înaintate. Iliescu o să ne îngroape pe toți. Eu v-am mai spus că am lăsat instrucțiuni clare în testament, cui mă va moșteni, plus o frânghie, două cazmale și o piatră funerară pe care scrie ”Ion Iliescu 1930 -2069, îngropat de viu.”. Fetele tinere nu te descalifică cu nimic ca bărbat, ba dimpotrivă. E adevărat că trebuie să lași televizorul toată ziua pe Cartoon Network, te mai împiedici de oja ei cu sclipici și mai calci pe Lego prin casă, dar salivează toți colegii de drept comun când o aduci cu tine la congres. Mi se pare absurd că, dintre toate familiile care s-au întrunit la congresul PSD, respectiv Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese și Lucchese, voi v-ați concentrat taman pe iubita donului. Ea chiar nu are nici o relevanță. Cel mult poate ajunge prim ministru sau președinte al Senatului peste doi trei ani. În rest nu poate avea un impact așa de mare asupra viitorului țării noastre. Orice bărbat simte nevoia de prospătură. De exemplu, eu am convenit cu nevastă-mea că, dacă ne îmbogățim, o să angajăm o menajeră tânără și un șofer musculos pe care îi vom înșela făcând sex între noi, din când în când. Încă n-am stabilit exact ce și cum, dar sper să nu-mi pice mie șoferul.

Revenind la problema momentului, cea mai importantă chestie pe care am aflat-o eu de la congresul PSD a fost că se poate face opoziție și când ești la putere. Tăriceanu și Dragnea ne-au dat vești bune cum că PSD-ALDE, care deține controlul în instituții, majoritatea în parlament și reprezintă aproape în întregime aparatul de stat, mai are un pic și biruiește statul și nu se va lăsa niciodată învins de sistem. Care sistem? Nu știm exact. Noi credeam că ei sunt sistemul, dar poate mai există și alte sisteme… gen bielă-manivelă, un sistem care te învață să aplici și o ușoară rotație, să mai jonglezi din încheietură, ca să nu te plictisești când o freci numai prin translație. Lor nu le-a ieșit din prima și, neavând experiență, poate mai dau pe ei, se mai julesc, trag prea tare de pieliță, dar vor reuși cât de curând. Tăriceanu a făcut și un apel să nu ne lăsăm intimidați de statul paralel. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu stau și perpendicular, dacă paralel e o poziție atât de dificilă? Liviu Dragnea și Gabi Firea au citit niște planuri de măsuri excepționale ce urmează să fie implementate de îndată ce trântește Bănicioiu ușa la șifonierul prin care am intrat în Narnia, ca să nu se mai facă curent. Tot Dragnea a criticat dur lipsa unui ambasador român în Israel, o țară pe care PSD o apreciază mult. Dracu să-i mai înțeleagă! Astăzi înjură dușmanul iudeo-masonic, mâine sunt la cataramă și îi pupă în fâșia Gaza. Într-o zi urlă la UE că se bagă aiurea în treburi românești și, a doua zi, îi găsești cu căciula în mână la poarta Bruxellesului că le mai trebuie cinzeci de euro pentru amantă, ca să-și ia vată pe bâț și o trusă de acuarele. Am avut eu în tinerețe o iubită care avea niște probleme psihice neelucidate și care, tot așa, te trăgea mieroasă de prohab și, deodată, îți zbura o glastră pe lângă cap. Toate erau bune și frumoase până o lovea pandalia. Noroc că am ieșit definitiv din relația aia după vreo cinci minute. Cred că nici nu se opriseră cioburile din rostogolit. În schimb, din relația cu PSD mi-e mult mai greu să ies și toate cioburile se sparg în capul nostru.

Eu cred că ar trebui să facem și noi un congres, de 20 de milioane de români, în care să implementăm niște metode de responsabilizare a conducătorilor noștri. Dau doar câteva exemple. Șeful de la Compania de Drumuri poate fi operat doar de o echipă de chirurgi cu coeficientul de inteligență al ministrului educației, într-o ambulanță care se deplasează cu 70 de kilometri la oră pe orice drum european din România. Să vezi atunci asfaltul neted ca-n palmă! Ministrul Mediului poate locui doar pe o rază de un kilometru în jurul oricărei gropi de gunoi sau combinat de porci din România și nu poate bea apă decât de la cișmea. Șeful ANAF să nu poată mânca decât dacă plătește cu cardul dintr-un cont poprit pe care nu-l poate debloca niciodată pentru că ori nu are o hârtie, ori a picat sistemul electronic. Etcetera", a scris Dan Pavel pe Facebook.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

