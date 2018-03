Traficul de persoane, în creştere. Victimă: Mama ştia că voi fi obligată să practic prostituţia

Numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu aproape 27% în 2017 faţă de anul precedent. De cele mai multe ori, victimele sunt tinere ademenite cu un loc de muncă în străinătate sau cu o poveste de dragoste.

“Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2017 a fost de 609 faţă de 483 în 2016 (creştere cu 26,68%), dintre care 225 minori, faţă de anul 2016 când au fost identificate 245 de victime minori (scădere cu 8,16%)”, arată bilanţul DIICOT pe 2017.

Una dintre victime este o tânără care a plecat în străinătate în 2016, când era în clasa a IX-a. Ea a povestit că a plecat în Anglia cu acord notarial din partea mamei sale, crezând că o să lucreze la cules de cireșe. De fapt, ea a fost obligată să se prostitueze, fiind amenințată și bătută de traficanți.

După două săptămâni, a fost găsită de poliţia britanică în urma unei descinderi, după denunţul unui cetăţean englez.

“Acesta a întâlnit două fete de 20 si 24 de ani care i-au cerut ajutorul. Aceste două victime, împreună cu victima minoră, au fost recrutate şi transportate din România de recrutori români care le-au promis că vor lucra cu forme legale. Fetele au visat la un viitor mai bun, însă odată ajunse în Regatul Unit, visul lor s-a transformat într-un coşmar. Le-au fost luate paşapoartele şi au fost trimise să se prostitueze”, a explicat Ciprian Ghiţuleasa, purtător de cuvânt al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), pentru Mediafax.

Cele două fete reuşiseră să fugă, iar în urma descinderii autorităţilor şi victima minoră a fost salvată şi ulterior i-a fost acordat ajutor specializat.

Fata a mai susţinut că mama ei a ştiut de la bun început că în Marea Britanie va fi exploatată sexual.

″În iulie am ajuns acasă, la mama, dar ea m-a dus într-un centru de protecţie pentru copii, pe motiv ca nu am ascultat-o. În prezent locuiesc cu prietenul meu şi familia lui şi nu păstrez legătura cu mama. De altfel am aflat că mama a fost plătită de ... ca să îmi dea acordul notarial, ca eu să părăsesc ţara şi ştia că voi fi obligată sa practic prostituţia. Seara nu reuşesc să adorm şi din când în când am coşmaruri legate de ceea ce s-a întâmplat în Anglia. Pe stradă mi s-a părut de multe ori că aud vocea lui […]. Nu am poftă de mâncare, am slăbit 6 kg. Vecinii care nu cunosc cele întâmplate cred că am plecat să mă prostituez şi m-au arătat cu degetul. Deşi sunt nevinovată, îmi este ruşine şi mi-e greu să-mi refac viaţa”, a mărturisit fata.

ANITP gestionează linia TelVerde antitrafic 0800.800.678.

O persoană s-ar putea afla în pericolul de a deveni victima traficanţilor de fiinţe umane, dacă i se propune „să i se plătească drumul, să fie ajutată la perfectarea documentelor, dacă i se împrumută bani pentru drum şi documente, dacă i se propune să plece cu acte false sau să plece la lucru cu viză turistică, să i e perfecteze documentele fără participarea acesteia şi într-un timp foarte scurt, să ţină secretă plecarea sa, dacă i se propune un loc de muncă – fără experienţă, studii şi să cunoască limba ţării ori dacă persoana se simte în pericolul de a fi deposedată de actele de identitate, precum paşaport şi buletin”.

Reprezentanţii ANITP recomandă persoanelor care sunt victime ale traficului de fiinţe umane să reţină orice informaţie privind locul în care se află, precum adresa, număr de telefon, nume, etc. De asemenea, să informeze orice altă persoană cu care intră în contact că este o victimă a traficului de persoane, să transmită mesaje de ajutor prin telefon, sms, e-mail către rude sau prietenii din ţară. Agenţia mai sfătuieşte victima să încerce să evadeze şi să contacteze instituţiile, autorităţile sau persoanele care ar putea s-o ajute.