TRAGEDIE în CONSTANȚA: Doi bărbaţi au murit CARBONIZAŢi după ce casa lor A ARS PUTERNIC (FOTO,VIDEO)

Doi bărbaţi au murit carbonizaţi, după ce casa în care locuiau în comuna Ciocârlia, judeţul Constanţa, a ars într-un incendiu puternic. Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Constanţa au precizat că ar fi vorba despre doi bărbaţi de 34 şi 39 de ani.

Potrivit pompierilor, focul a izbucnit aproape de miezul nopţii de joi spre vineri, la faţa locului fiind trimise două autospeciale cu apă şi spumă, dar şi două ambulanţe tip B şi C şi o ambulanţă SMURD, potrivit ziuadeconstanta.ro.

În locuinţa distrusă au fost găsiţi doi bărbaţi decedaţi, trupurile fiind parţial îngropate sub resturile casei.

Imobilul a fost distrus în întregime, în urma incendiului, potrivit pompierilor focul pornind cel mai probabil de la un mijloc de încălzire improvizat.

