Fostul preşedinte Traian Băsescu a desfiinţat, într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, proiectul de lege iniţiat de liderii coaliţiei, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, privind desecretizare hotărârii CSAT care a făcut corupţia o problemă de siguranţă naţională şi astfel a deschis drumul protocoalelor încheiate de SRI în justiţiei.

Traian Băsescu a arătat că acest proiect nu va rezolva nimic, arătând chiar că hotărârea CSAT nu este una secretă, iar desecretizarea se face prin hotărâre de guvern şi nu prin lege trecută prin Parlament.

"Tăriceanu şi Dragnea au iniţiat un proiect de lege care nu are nimic comun cu interesul public. Ei cred că trebuie desecretizată hotărârea CSAT nr. 17/2005 crezând că această hotărâre CSAT conţine secretele lumii şi ilegalităţile lumii. Vă pot garanta că e o mare prostie. În primul rând, această hotărâre nu este secretă.

Dar dacă vrei să desecretizezi un act care să spunem că este secret nu îşi trebuie o lege, îţi trebuie hotărâre de Guvern cum spune Legea secretului de stat", a declarat Traian Băsescu în cadrul emisiunii "Dosar de Politician".

