Traian Băsescu: Klaus Iohannis a dat greşit argumentele privind refuzul de a o revoca pe Kovesi (VIDEO)

Traian Băsescu a fost invitatul ediţiei de luni seară a emisiunii Dosar de Politician, moderată de Silviu Mănăstire. Fostul preşedinte a afirmat că precum a spus de prima dată Iohannis a acţionat corect că a refuzat revocarea lui Kovesi, dar a greşit argumentaţia când a făcut anunţul pentru că s-a dus să comenteze raportul ministrului Tudorel Toader.

"A dat argumente legate de raportul lui Tudorel Toader. Argumentele sunt cu totul altele, menţinerea pe funcţie are argumente politice şi de interes naţional, nicidecum raportul mai mult sau mai puţin credibil al lui Tudorel Toader", a comentat Traian Băsescu.

Fostul şef al statului a precizat că în fruntea DNA trebuie să rămână Kovesi pentru că ea este imaginea luptei anticorupţie din România în Occident.

"Nu putea să o schimbe pentru că în toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atâta timp cât avem MCV asta este", a afirmat Băsescu.

Acesta a mai precizat că dacă Kovesi ar fi fost schimbată în Occident s-ar fi văzut ca şi cum o coaliţia a penalilor ar fi dat jos procurorul care se luptă cu corupţia.

În schimb, fostul președinte a subliniat că în decizia privind sau nu revocarea lui Kovesi trebuia să conteze și eșecul DNA privind finalizarea dosarelor Microsoft și EADS.

