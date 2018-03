Traian Băsescu: Nu merg la Comisia SRI până nu se duce și Dragnea/ El șantajează acum pe cei cu care făcea aranjamente (VIDEO)

Traian Băsescu a comentat într-o intervenție telefonică pentru B1TV refuzul parlamentarilor PSD-ALDE de a îl chema la audieri pe Liviu Dragnea în comisia de control al activității SRI în ciuda cererilor repetate făcute publice de președintele PSD.

"E o chestiune de decență și de bun simț. Dragnea cere și țipă de fiecare dată când are ocazia să fie chemat la comisia SRI, să spună el tot ce știe, tot ce știe din 2010 până în 2014 când aveau întâlniri bisăptămânale la vilele SRI - el, Ponta, Kovesi, Maior, Dâncu, Georgescu, înalți procurori. Erau și la foarte restrânși, erau și la chef împreună.

Ieri, parlamentarii PSD și ALDE au votat să nu fie chemat Dragnea. Nu putea decât să îmi strârnească un zâmbet ironic împiedicarea lui Dragnea să spună tot ce are pe suflet. Poate spunea și cum se stabileau prioritățile, cine urmează să fie arestat, cine urmează să fie încătușat, care e lista neagră. Poate ne spunea. Că de la Georgescu am înțeles că discuta dosarele cu domnul Maior de la SRI. Aș fi vrut să îl aud și pe Dragnea să spună cum discutau dosarele care nu erau la ANI și erau la DNA", a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte susține că Liviu Dragnea face un joc prin aceste cereri publice și anume să îi șantajeze pe cei cu care înainte făcea aranjamente, iar în final președintele PSD fie nu se va duce fie nu va spune nimic din ce știe.

"Mă tem că altul este jocul lui Dragnea, probabil nu se va duce niciodată sau dacă se duce nu spune nimic. Problema lui este că șantajează pe cei cu care făcea aranjamente și cu care juca tenis. Asta face Dragnea!", crede Traian Băsescu.

În acest context, fostul președinte a anunțat că el nu se va prezenta în fața comisiei SRI decât după ce și Liviu Dragnea va face același lucru.

"Până nu merge Dragnea eu nu mă duc. Să meargă Dragnea, să îl cheme pe domnul Georgescu care a spus cum se sfătuia cu domnul Maior legat de dosarele de la ANI, și pe urmă mă duc și eu. Că eu nu am fost în cloaca lor nici la K2 nici la K14, nici la sprițuri, nici la sfaturi de taină, nici la jocuri de tenis. Am fost invitat la zilele lor, dar nu m-am dus niciodată", a anunțat Traian Băsescu.

