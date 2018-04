Tudorel Toader a anunțat când va sesiza Curtea Constituțională în urma refuzului lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi: Care este punctul de vedere al Vioricăi Dăncilă

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că luni va sesiza Curtea Constituțională după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat să o revoce din funcție pe șefa DNA Laura Codruța Kovesi, informează B1 TV.

Ministrul a spus că i-a prezentat premierului Viorica Dăncilă principalele puncte pe care vrea să le introducă în sesizare și că prim-ministrul este de acord cu această măsură.

"Cu timpul şi cu experienţele acumulate, devii din ce în ce mai puţin surprins. Am primit de la preşedintele republicii documentul politic prin care îmi aduce la cunoştinţă că nu o revocă pe doamna procuror şef. De ce spun politic, pentru că nu a venit cu argumente juridice, nu a venit cu argumente manageriale şi mi-a spus înaintea raportului meu că nu o va revoca. Am vorbit cu doamna premier chiar ieri, i-am prezentat principalele elemente pe care le poate prinde în sesizarea CCR. A rămas ca zilele acestea să finalizez sesizarea ca să valorific şi documentul politic de la preşedinte. Luni mă voi întâlni cu doamna premier din nou, (..) îi voi prezenta sesizarea în amănunt, sper ca dânsa să fie de acord şi să şi-o însuşească şi tot luni să o trimitem. Draftul de sesizare e făcut, dar trebuie să completez şi cu argumente pe care preşedintele le-a adus la respingerea cererii de revocare. Noi am spus că vom ataca la Curte, asta vom face. Doamna Dăncilă este de acord, ieri mi-a zis că este de acord", a declarat Tudorel Toder pentru Realitatea TV.