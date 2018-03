Ucigașul asistentei din Slatina a lăsat un bilet de adio: “Din mormânt, din Iad, de unde dracu oi fi, nu am să-i dau pace”

Infirmierul care și-a ucis iubita, o asistentă de la Spitalul Județean Slatina, a lăsat un bilet de adio prin care își explică gestul. Gheorghe Ghenea a scris că victima sa, Ramona Cosmescu, avea o relație cu un polițist sub acoperire și că aceștia doi făceau presiunea asupra lui pentru a le ucide pe șefa Secţiei de Psihiatrie, medicul Cristina Mischie, şi asistenta şefă, Alice Popescu.

Gheorghe Ghenea a mai scris că se simțea sufocat de planurile celor doi și că regretă că nu l-a omorât și pe amantul iubitei sale.

”Această jigodie nenorocită mi-a distrus viaţa. Ea, în cârdăşie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofiţer sub acoperire la DNA. M-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. (…) Numărul de telefon al acestui animal. Vreau să afle toată lumea de ce am recurs la acest gest. Să spuneţi la presă tot. Ajunsesem să fiu urât de toată lumea din cauza lor. Îmi pare tare rău că nu pot să-l omor şi pe el. Din mormânt, din Iad de unde dracu oi fi, nu am să-i dau pace. Ar fi multe de spus dar simt că mă sufoc şi nu pot să-mi duc planul la îndeplinire. Am tot amânat din cauza la mama mea care o să sufere, dar nu mai puteam trăi”, a scris ucigașul în biletul de adio, descoperit în locuința sa.

“Trebuia să omor pe Mischie şi Alice, dacă nu reuşeau ei să le bage la puşcărie. Bine că m-am prins la timp. De câte ori m-am întors până acum numai datorită mamei mele că o să sufere mult”, a mai scris bărbatul în bilet, potrivit libertatea.ro.

Asistenta în vârstă de 45 de ani a fost ucisă cu 10 lovituri de cuțit. Imediat după ce a atacat-o, infirmierul și-a luat viața. Femeia lucra din 2002 la Spitalul din Slatina, iar bărbatul din 1994. Cei doi erau divorţaţi.

În urma tragediei, doi copii de 15 şi 19 ani au rămas fără mamă. Şi infirmierul avea doi copii.

Prima soţie a bărbatului ar fi divorţat de el din cauza comportamentului lui violent, iar asistenta ar mai fi fost agresată fizic de infirmier la locul de muncă, potrivit unor surse din anchetă.