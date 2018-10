UDMR a lansat un portal de prezentare a Transilvaniei, care scrie despre 'tensiuni între minoritățile etnice și români' şi înfăţişează Unirea din 1918 ca o 'experienţă devastatoare' (VIDEO)

UDMR a lansat un site de prezentare a Transilvaniei în limba engleză, ”Transylvania Now” (Transylvanianow.com), cu bani de la fundația Bethlen Gabor Alap din Ungaria.

Portalul este adresat străinilor, iar articolele de pe site vorbesc despre tensiunile dintre minorităţile etnice şi români, Unirea de la 1918 fiind considerată „o experienţă devastatoare”.

Preşedintele executiv al UDMR, Bálint Porcsalmi, a afirmat că ”portalul încearcă să privească Transilvania prin ochii altora”, dar articolele publicate până acum prezintă aproape exclusiv varianta maghiară a istoriei Transilvaniei.

Toate numele de orașe prezentate în articole sunt maghiarizate: Kolozsvár (Cluj), Torda (Turda), Nagyszeben (Sibiu), Szilagysomlyó (Șimleul Silvaniei).

De exemplu, în articolul „Transilvania multilingvă” se arată că, pentru cineva care vine din Europa de Vest, ”Transilvania poate părea de modă veche din cauza rădăcinilor religioase, uneori partizane, a tensiunilor dintre minorităţile etnice şi români”, unul dintre aspectele pozitive fiind abordarea spre învăţarea limbilor străine, iar în articolul ”Sibiu, un oraş ieşit direct dintr-un basm” se arată că, odată cu sfârşitul Primului Război Mondial, ”experienţa devastatoare a împărţirii teritoriului Ungariei a avut ca rezultat faptul că Sibiul, ca restul Transilvaniei, a devenit parte a României”.

La lansarea portalului, Bálint Porcsalmi a declarat că ”dacă ne dorim ca străinii să fie informaţi despre chestiuni importante pentru noi, poate nu ar trebui început tot timpul că ne spunem problemele, că ne plângem, ci cu faptul că le arătăm şi partea bună a Transilvaniei”, potrivit agenției maghiare MTI.

Porcsalmi consideră că degeaba există multe poveşti bune despre maghiarii din Ardeal, dacă lipseşte acea poveste mare, naraţiunea unitară, care poate fi spusă despre comunitate, iar portalul încearcă să creeze această nouă linie narativă.

