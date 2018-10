Un copil a murit după o operație de hernie, la o clinică privată din Capitală. Ministrul Sorina Pintea: O echipă de control este la Sanador pentru verificări. Lucrurile nu rămân așa, cu siguranță. Reacția oficială a clinicii (VIDEO)

UPDATE: Reprezentanții clinicii Sanador au precizat, într-un punct de vedere transmis B1.ro, că nu vor face precizări în acest caz până la finalizarea epertizei medico-legale.

”Referitor la solicitarea dvs., având în vedere că este vorba de un deces din cauze necunoscute, până la finalizarea de către INML a expertizei medico-legale care va stabili cauzele decesului, Spitalul Clinic Sanador nu poate face declarații referitoare la acest eveniment.

Dorim să menționam că echipajul SMURD a fost chemat de aparținătorii pacientului, și nu de către Spitalul Clinic Sanador, acesta alăturându-se echipei Sanador care inițiase deja procedura de resuscitare conform protocoalelor în vigoare”, se arată în poziția oficială a clinicii Sanador.

Un copil de un an și zece luni a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la spitalul Sanador din București, după ce a fost operat de hernie inghinală, informează Știrile Pro Tv.

Părinții micuțului susțin că după intervenția chirurgicală, la trezirea din anestezie, acesta a început să se simtă rău. El a fost dus într-un salon care se află la o distanță de patru etaje de secția de terapie intensivă.

Când starea copilului a devenit tot mai gravă, părinții au sunat la 112, după ce susțin că personalul medical al spitalului a încercat să-l resusciteze cu un balon de ventilare mecanică, nu cu un aparat de defibrilare cardiacă. Un echipaj SMURD a ajuns la spitalul privat, în patru minute, și a încercat să-l resusciteze pe băiat cu aparatura proprie, însă acesta nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Familia susține că pentru operația copilului a plătit în avans suma de 11.500 de lei.

Tatăl copilului a anunțat luni că va depune o plângere penală la Parchet, mai notează sursa citată.

De asemenea, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat pentru B1 TV, că la spitalul privat se fac verificări.

”În cazul copilașului decedat la clinica Sanador, în acest moment, o echipă de control a Direcției de Sănătate Publică București este la clinică pentru a verifica modul în care s-a produs decesul acestui copil. Lucrurile nu rămân așa, cu siguranță”, a declarat Sorina Pintea.

