Un medic anestezist a murit în timpul gărzii la Spitalul ”Sfântul Ioan” din Capitală (VIDEO)

Un medic anestezist de la Spitalul ”Sfântul Ioan” din Bucureşti a murit în noaptea de luni spre marți, în timpul unei gărzi.

Medicul Adrian Fronea , care avea 38 de ani, a fost găsit inconștient, iar colegii au încercat, fără succes, să îl resusciteze, informează B1 TV.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care medicul și-a pierdut viața.

O anchetă a fost demarată și în cadrul spitalului.

