O nouă piesă face furori pe Youtube. Este vorba de cântecul "Panamera", interpetat de Lino Golden, împreună cu Aspy.

Videoclipul a reuşit performanţa să depăşească 10 milioane de vizualizări pe Youtube.

"Panamera" este, de altfel, piesa cu care s-a lansat Lino Golden s-a lansat în muzica hip-hop/rap românească.

