Un nou nor de praf saharian ajunge în România! Ce avertisment au dat meteorologii pentru următoarele zile (VIDEO)

Începând de luni un nou nor de praf saharian a ajuns în zona de vest a României, concentrația maximă a particulelor de praf și nisip provenit din Sahara urmând să se resimtă în cursul zilei de marți.

Agenția Națională de Meteorologie din Ungaria a avertizat că, începând de duminică seară, norul de praf saharian se află deasupra Ungariei, iar începând de luni a ajuns și România.

Acest fenomen se va resimţi în zona de Est a Europei până în cursul zilei de miercuri.

Cea mai mare concentrație de particule de praf şi nisip saharian se va înregistra în cursul zilei de marți, urmând ca miercuri să se retragă, odată cu intrarea unui front de aer rece care va curăţa atmosfera, scrie Observator.tv.

