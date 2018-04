Un nou protocol cutremură sistemul de justiție. Documentul fusese încheiat între avocați, procurori și judecători. Kovesi, printre semnatari

Scandalul protocoalelor încheiate între diverse instituţii ale statului se extinde.

După celebrul protocol dintre SRI şi Parchetul General, precum şi dintre SRI şi alte instituţii din sistemul judiciar, un nou protocol a fost scos la iveală. Pactul a fost încheiat între Parchetul General, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), anunţă Antena 3.

Conform documentului UNBR, protocolul de colaborare a fost semnat la data de 14 iulie 2011 ş viza necesitatea stabilirii unei colaborări între instituţiile din sistemul judiciar în vederea implementării noilor Coduri.

Documentul este semnat de Procurorul General al României de la acea dată, Laura Codruța Kovesi, și de preşedintele UNBR, avocatul Gheorghe Florea. Printre semnatari acestui procotol se mai numără fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, președintele CSM, Horațius Dumbravă, șefa ICCJ, Livia Stanciu, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Dumitru Viorel Mănescu, și președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Marius Crafcenco.

"Protocolul s-a semnat în apropierea momentului în care ar fi trebuit să intre în vigoare codurile noi, când exista nevoia ca înțelegerea filosofiei noilor coduri și pregătirea corectă a celor care interpretează și aplică legea să fie una la care avocații să aibă acces, pentru că ei nu au fost consultați în suficientă măsură și nici nu dețin toți aceeași logistică. Noi nu am avut un seminar prin care să ne explice de către cineva cum trebuie să fie aplicat noul Cod Penal și Codul de procedură penală. (...) Nu numai că nu am avut cunoștință de asemenea protocoale, nici măcar nu am conceput că astfel de protocoale, ca cele care fac obiectul unor demersuri jurnalistice, să poată să fie posibile într-un stat de drept", a afirmat avocatul Gheorghe Florea.