Un polițist beat A ACCIDENTAT MORTAL un bărbat, pe trecerea de pietoni (VIDEO)

Un polițist beat a accidentat mortal un bărbat care traversa strada regulamentar.

Accidentul s-a petrecut, marți după amiază, în Arad.

Victima se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni, pe lângă bicicletă, moment în care a fost lovită şi aruncată în aer aproximativ 20 de metri, de către un autoturism FORD, la volanul căreia se afla omul legii în vârstă de 34 de ani, scrie ghidularadean.ro.

Testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii sosiţi la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor au constatat că, pe carosabil, există o urmă de frânare de aproximativ 30 de metri.

