Paznicul Primăriei din Pechea s-a prezentat la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice.

Primarul l-a pus să sufle în etilotest, însă angajatul a refuzat să coopereze, scrie Antidotul.ro.

În cele din urmă, edilul i-a cerut subordonatului să își strângă lucrurile și să părăsească locul de muncă.

