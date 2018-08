Un bărbat gazat în Piața Victoriei a murit la o săptămână după proteste (VIDEO)

Un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit la o săptămână după ce a fost prezent la protestul din Piața Victoriei, unde a leșinat din cauza gazelor lacrimogene pulverizate de jandarmi. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Alexandru Căutiș, într-o postare pe Facebook.

”Exclusiv! Un protestatar mort în urma incidentelor din Piața Victoriei

Ilie Gâzea, un bătrân de 62 de ani a decedat la o săptămână după ce a leșinat în urma acțiunii cu gaze lacrimogene. Pe 10 august, la mitingul din Piața Victoriei, în jurul orei 20, acesta a avut o puternică hemoragie nazală și bucală. A primit îngrijiri medicale și a plecat acasă. A doua zi s-a simțit foarte rău și a mers la spital. Ironia sorții face ca acest bătrân să fie din Turnu Măgurele, decesul înregistrându-se la spitalul din Alexandria. Revin cu alte detalii”, a scris Alexandru Căutiș pe Facebook.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Alexandru Căutiș a ținut să sublinieze că nu se știe cu exactitate dacă bărbatul a murit din cauza gazelor inhalate în Piața Victoriei.

”Vreau să îmi mențin rezerva în privința cauzelor care au dus la moartea respectivului domn. La ora actuală nu știm 100% dacă a murit din cauza atacului cu gaze, dar un lucru ne îndrumă spre această ipoteză, anume faptul că domnul respectiv a leșinat în urma acțiunii cu gaze din Piața Victoriei, a avut o hemoragie nazală și bucală destul de puternică, a fost dus la echipajele SMURD pe 10 august după această hemoragie, și-a revenit puțin și a hotărât să plece acasă. A doua zi s-a simțit foarte rău și a mers la spital. Astăzi am aflat de decesul domniei sale. Până la această oră, acestea sunt informațiile pe care le am. Am considerat că se impune să dau această informație în forma aceasta neverificată, în stadiul incipient în care o aveam, pentru că este posibil să se încerce o mușamalizare a cazului, având în vedere că decesul s-a înregistrat la spitalul din Alexandria”, a declarat Alexandru Căutiș, într-o intervenție pentru B1 TV.

