UPDATE // Clipe de PANICĂ pentru pasagerii unui avion Wizz AIR: PROBLEME TEHNICE LA MOTORUL 2 // Poziția companiei aeriene (FOTO)

UPDATE: Reprezentanții companiei Wizz Air au transmis vineri că avionul care trebuia să ajungă la București de la Larnaca nu a apucat să decoleze, această măsură fiind luată din cauza unei posibile defecțiuni.

Redăm, mai jos, poziția companiei:



”Zborul Wizz Air W6 3252 de la Larnaca la Bucuresti din 2 martie s-a intors la pozitie inainte de plecare ca o masura de precautie din cauza unui semn de posibila defectiune tehnica. In acest moment, aeronava este inspectata tehnic iar pasagerii au fost debarcati si li se ofera vouchere de alimente in conformitate cu politica Wizz Air si reglementarilor in vigoare. Echipa de la sol face eforturi pentru a se asigura ca, pana la finalizarea verificarilor, cand aeronava va putea decola, intarzierea si impactul asupra pasagerilor sa fie minime. Wizz Air isi cere scuze pentru inconvenientele cauzate, dar siguranta pasagerilor si a echipajului este prioritatea numarul unul a companiei”.

Probleme tehnice pentru o aeronavă Wizz Air care decolase de pe Aeroporul din Larnaca, Cipru, spre București.

Potrivit BoardingPass, Airbusul A321 (HA-LXC - 2.1 ani) s-a întors la rampă, piloții dându-și seama că sunt probleme la motorul 2.

La rampă, aeronava a fost așteptată de echipajele de urgență.