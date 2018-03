URMĂRIRE cu FOCURI DE ARMĂ în Rahova! Un șofer a lovit mașina poliției, apoi și-a chemat și rudele înarmate cu cuțite (VIDEO)

Urmărire cu focuri de armă în cartierul Rahova din Capitală! Polițiștii au tras după un șofer care a lovit mașina poliției, a încercat să dea peste un polițist și apoi a fugit, informează B1 TV.

Scene ca-n filmele de acțiune s-au derulat în Sectorul 5 al Capitalei. Scandalul a pornit după ce un şofer fără permis, care conducea o mașină cu numere de Marea Britanie, nu a oprit la semnalul polițiștilor.

Acesta a apăsat şi mai mult pedala de acceleraţie și a lovit maşina poliţiei. Agenţii s-au văzut nevoiţi să tragă focuri de armă pentru a-l opri, însă și de data aceasta şoferul a refuzat să coopereze.

