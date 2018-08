Românii își dau întâlnire, luni seară, în Piața Victoriei, pentru a aprinde o lumânare în memoria protestatarului teleormănean care a murit la o săptămână după ce a fost gazat de jandarmi la manifestația din Piața Victoriei.

“In seara asta, aducem cu totii cate o lumanare in memoria lui Ilie Gazea, decedat in urma protestului din data de 10 August, la spitalul din Alexandria.



Odihneasca-se in pace!”, scrie în evenimentul postat pe Facebook.