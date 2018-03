Victor Ponta, despre vizita lui Aleksandar Vucic la București: Cel mai mare interes al României este ca Serbia să intre în Uniunea Europeană cât mai curând (VIDEO)

Victor Ponta a comentat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Talk B1, despre vizita președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, la București. Fostul premier a subliniat că pentru România ar conta foarte mult ca Serbia să adere la Uniunea Europeană.

”România a avut doi vecini buni, Serbia și Marea Neagră, cu care nu ne-am luptat și nu ne-am certat niciodată. Cel mai mare interes al României este ca Serbia, cât mai curând, să intre în Uniunea Europeană și în felul ăsta să închidem o parte a graniței. Noi avem graniță extracomunitară și pe zona cu Moldova-Ucraina, și pe zona cu Serbia. Pentru România ar fi un mare avantaj ca Serbia și toți Balcanii de vest să intre în UE. România o să aibă președinția Uniunii anul viitor. Anul acesta deja Bulgaria a pus ca prioritate negocierile cu Serbia și eu cred că și România trebuie să facă la fel.

E un mare potențial de dezvoltare a relațiilor economice. În acest moment, în special în zona Banatului noi nu mai avem forță de muncă și putem să aducem din Serbia. E un potențial regional extraordinar pe care, dacă suntem deștepți, putem să-l folosim. Vucic știe România, e un tip tânăr și deschis la minte”, a declarat Victor Ponta.

