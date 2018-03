Viorica Dăncilă nu a reușit să pronunțe corect cuvântul ”IMUNOGLOBULINĂ” în ședința de Guvern: Ce promisiuni a făcut premierul pentru rezolvarea crizei din sănătate (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, miercuri, în debutul ședinței săptămânale de guvern despre declanșarea mecanismului european de protecție civilă din cauza lipsei de imunoglobulină. Prim-ministrul a promis că situația de criză va lua sfârșit, însă nu a reușit să pronunțe corect cuvântul ”imunoglobulină”. De nu mai puțin de șase ori, Dăncilă a pronunțat ”imunoglobină”.

”O altă problemă la care doresc să mă refer este declanșarea mecanismului european de protecție civilă, și mă refer la imunoglobină (sic!). Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru al Sănătății pentru declanșarea mecanismului european de protecție civilă din cauza lipsei de imunoglobină în spitale. Impactul asupra vieții pacienților diagnosticați cu imunodeficiențe primare, boli autoimune, boli neurologice ar fi foarte mare. Astfel, situația din ultimul an în care s-a înregistrat o lipsă acută de pe piață a imunoglobinei va fi finalizată în sfârșit. Cred că este o soluție pe care putem să o rezolvăm pe termen scurt în ceea ce privește acest aspect. Demersurile pentru achiziționarea imunoglobinei vor fi realizate, de acum, de către compania națională Unifarm S.A., care va acoperi și costurile aferente. Discontinuitățile în aprovizionarea cu imunoglobină au fost generate de retragerea de pe piață a producătorilor care asigurau 80% din necesar, iar, în ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sănătății în anul 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback, criza de imunoglobină a continuat”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat recent activarea mecanismului de protecţie civilă în cazul imunoglobulinei, pentru că medicamentul lipseşte de pe piaţa. (Detalii AICI)

