Viorica Dăncilă: Problema imunoglobulinei s-a rezolvat. Ce spune premierul despre greșeala cu ”imunoglobina”

Viorica Dăncilă a declarat duminică, în cadrul unei emisiuni televizate că își asumă greșeala pe care a făcut-o atunci când a vorbit despre ”imunoglobină” în cadrul ședinței de guvern , dar că important este că problema imunoglobulinei a fost rezolvată.

”A greşi e omeneşte sau numai cine nu munceşte nu greşeşte. În fiecare zi e o zi foarte plină, sunt multe presiuni. Din dorinţa de a explica cât mai multe poate am făcut acea greşeală. Sunt foarte puţini oamenii care nu au greşit niciodată. (...) Mi-am asumat această greşeală, nu trebuia să greşesc. (...) Nu ştiu dacă aşa era pe foaie, am fost supărată pe mine că am greşit”, a spus Viorica Dăncilă, precizând că nu este dependentă de foi, ci că preferă să vorbească liber, potrivit Ştiripesurse.ro.

Șefa Guvernului a dat asigurări că problema lipsei imunoglobulinei a fost rezolvată.

”Problema s-a rezolvat, azi nu avem o problemă, nici azi, nici pe termen mediu”, a spus Dăncilă.

Asta în contextul în care, miercuri, în cadrul ședinței de guvern, aceasta a anunțat că a fost declanșat mecanismul de protecție civilă, din cauza crizei din sănătate.

Anterior, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, precizase că sute de pacienți sunt afectați de lipsa imunoglobulinei și că singura soluție pentru ca aceștia să primească substanța de care au nevoie este declanșarea mecanimului de protecție civilă, prin solicitarea ajutorului ţărilor UE şi NATO.