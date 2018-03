Vlad Cosma, audiat la Parchetul General: Fostul deputat susţine că are noi probe care îi incriminează pe procurorii de la DNA Prahova (VIDEO)

Fostul deputat PSD Vlad Cosma este chemat la audieri la Parchetul General. Cosma va da declaratii cu privire la plângerea depusa pe 9 februarie împotriva procurorilor Giluela Diaconu, Alfred Savu, Lucian Onea şi Mircea Negulescu. Fostul parlamentar îi acuză pe procurori de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituirea de grup infracţional organizat.

Acesta susţine că va dupune la parchet noi înscrisuri şi înregistrări în continuarea plângerii depuse împotriva celor 4 procurori din cadrul DNA Ploieşti.

Vlad Cosma susţine că la DNA Prahova se făceau dosare pe baza de probe fabricate şi dat în presă mai multe înregistrări făcute în sediul instuţiei, despre care susţine că ar confirma acuzaţiile sale.

În replică, DNA îl acuză de şantaj şi susţine că fostul deputat le-a spus procurorilor înainte de a face publice înregistrările că le va da presei şi a cerut în schimb să fie ajutat în problemele penale. Mai mult, direcţia a afirmat că înregistrările nu dovedesc nimic, fiind doar nişte colaje montate în mod răuvoitor.

