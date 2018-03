Vremea în weekend: Meteorologii anunţă o schimbare majoră (FOTO, VIDEO)

Temperaturile vor creşte în toată ţara. După o săptămână de ger polar, valorile termice vor crește chiar și cu 20 de grade, potrivit prognozei meteo.

Mai exact, vineri, în Banat Crișana, Dobrogea și Moldova, maxima zilei va fi de 15 grade, transmite ANM.

În Capitală și regiunea Munteniei se vor înregistra între 13 și 16 grade, iar Oltenia, pe litoral și Maramureș 12 grade Celsius.

